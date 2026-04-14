2.5次元ストリーマー・キミトス、南海なんば駅の特別駅長に就任 ビジュアル＆コメント発表
人気ストリーマー「キミトス」が、自身の誕生日の13日、大阪の南海・なんば駅の特別駅長に就任した。
【画像】なんばガレリアに「バーチャル特別駅長」が登場
株式会社NANKAI、eスタジアム株式会社、エンターフォースサーティーシックス株式会社（E36）によるコラボ企画。デジタル空間の熱狂をリアルな“まち”へと拡張する取り組みとなる。
プロeスポーツチーム「ENTER FORCE.36」に所属し、リアルとバーチャルの境界を超えて活躍する2.5次元ストリーマー・キミトスが特別駅長となり、なんばガレリアの大型LEDビジョンに「バーチャル特別駅長」が登場。また、eスタジアムなんば本店では「キミトスミュージアム」、日本茶カフェ「清遊庵」ではコラボカフェが展開される。いずれも5月10日まで。
■キミトス コメント
このたび、南海なんば特別駅長に就任しました、ENTER FORCE.36 所属のキミトスです！こんな素敵な機会をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます！「世界一楽しむ」をモットーに活動しているので、特別駅長として“なんば”の皆さんと一緒に笑顔になれればなと思います！
なんばは、人もカルチャーもエンタメも集まるとてもパワーのある“まち”だと思っています。その中心にある駅でみなさんを迎える立場になれることにとてもワクワクしています。 これからは特別駅長としてなんばをもっと楽しく、もっと盛り上がる場所にしていけるように自分なりに全力で発信していきたいと思います。みんなで一緒に世界一楽しんでいきましょー！
【画像】なんばガレリアに「バーチャル特別駅長」が登場
株式会社NANKAI、eスタジアム株式会社、エンターフォースサーティーシックス株式会社（E36）によるコラボ企画。デジタル空間の熱狂をリアルな“まち”へと拡張する取り組みとなる。
プロeスポーツチーム「ENTER FORCE.36」に所属し、リアルとバーチャルの境界を超えて活躍する2.5次元ストリーマー・キミトスが特別駅長となり、なんばガレリアの大型LEDビジョンに「バーチャル特別駅長」が登場。また、eスタジアムなんば本店では「キミトスミュージアム」、日本茶カフェ「清遊庵」ではコラボカフェが展開される。いずれも5月10日まで。
このたび、南海なんば特別駅長に就任しました、ENTER FORCE.36 所属のキミトスです！こんな素敵な機会をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます！「世界一楽しむ」をモットーに活動しているので、特別駅長として“なんば”の皆さんと一緒に笑顔になれればなと思います！
なんばは、人もカルチャーもエンタメも集まるとてもパワーのある“まち”だと思っています。その中心にある駅でみなさんを迎える立場になれることにとてもワクワクしています。 これからは特別駅長としてなんばをもっと楽しく、もっと盛り上がる場所にしていけるように自分なりに全力で発信していきたいと思います。みんなで一緒に世界一楽しんでいきましょー！