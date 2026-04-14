セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き」の3個入りと6個入りを4月21日から順次販売します。【画像】「おいしそう！」これが《とろーり食感》の新商品です！「揚げたこ焼き」は、店内で揚げてから提供する「生地のとろーり食感が味わえる出来たて品質」にこだわった商品です。生地にはカツオベースのだしが使用されており、魚介のうまみが広がる味わいを楽しめます。また、大