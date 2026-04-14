セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き」の3個入りと6個入りを4月21日から順次販売します。

【画像】「おいしそう！」 これが《とろーり食感》の新商品です！

「揚げたこ焼き」は、店内で揚げてから提供する「生地のとろーり食感が味わえる出来たて品質」にこだわった商品です。生地にはカツオベースのだしが使用されており、魚介のうまみが広がる味わいを楽しめます。また、大きめサイズにカットしたタコを使用することで、ぜいたくな食べ応えの一品となっています。

価格は、3個入りが213円（以下、税込み）、6個入りが427円です。

商品を開発した担当者は「近年、たこ焼き市場が拡大していることを受け、国内外のお客さまに楽しんでいただきたいという思いから開発いたしました」と経緯を説明しつつ「単なる温め直しではなく、店内で最終調理して初めて完成する、揚げたての品質にこだわっています。3個入りというサイズ感で、おやつや小腹がすいたときなど日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。出来たてのたこ焼きを手軽で便利にぜひセブン−イレブンでお楽しみください」とコメントしています。