高市総理は14日、オマーンのハイサム国王とおよそ20分間電話会談しました。中東情勢の緊迫が続くなか、ホルムズ海峡の南に位置するオマーンとの首脳会談で、ホルムズ海峡の船舶の航行の安全の確保などについて意見を交わしたものとみられます。