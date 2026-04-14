１２日、桃の枝に止まるスズメ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌4月14日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では桃の花が咲き、枝先に止まるスズメと共に春らんまんの風景を形づくっている。１２日、桃の枝に止まるスズメ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、桃の枝に止まるスズメ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、桃の枝に止まるスズメ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、桃の枝に止まるスズメ。