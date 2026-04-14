BOOSTモード時の最高出力は95ps！ ホンダ・スーパーワン｜ボディカラー：ブーストバイオレット・パール&ブラック ホンダが日常の移動を刺激的で高揚感あふれる走行体験を目指した小型EV「Super-ONE」は「e: Dash BOOSTER」をグランドコンセプトに、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した