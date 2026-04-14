写真集に映る「ミャクミャク」の愛車とは2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式キャラクター「ミャクミャク」の公式Xが2026年3月23日に更新されました。写真集の先行カット第2弾が公開され、その中にはミャクミャクの愛車も映っていました。一体どのようなモデルが登場したのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 「ミャクミャク」×愛車「高級スポーツカー」を画像で見る！今回確認された車両は、今回確認された車両