今週は3歳クラシック三冠の初戦、第86回（GI、芝2000m）が中山競馬場で行われる。今年は、朝日杯FS覇者カヴァレリッツォと、ホープフルS覇者ロブチェンの2歳GI王者が揃い踏み。加えて、共同通信杯を制したリアライズシリウスをはじめ、弥生賞を制したバステール、若葉Sを勝ったマテンロウゲイルといったトライアル組や、京成杯覇者グリーンエナジー、東スポ杯2歳Sを制したパントルナイーフ、毎日杯