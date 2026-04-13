ライブ配信アプリ「17LIVE」とYouTuber・パパラピーズのタナカガがプロデュースするコスメライン『GAB ME』による初のコラボレーションイベント「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ！コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」が、4月10日より開催中だ。 （関連：【写真あり】アパレルブランド立ち上げについて語るパパラピーズ・タナカガ） 本イベントは、『GAB ME』のPRモデルを17LIVEのライバ