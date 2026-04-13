ライブ配信アプリ「17LIVE」とYouTuber・パパラピーズのタナカガがプロデュースするコスメライン『GAB ME』による初のコラボレーションイベント「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ！コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」が、4月10日より開催中だ。

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本イベントは、『GAB ME』のPRモデルを17LIVEのライバー（ライブ配信者）から選出するオーディション形式のイベント。17LIVEで認証契約をしている18歳以上の女性ライバーであれば参加できる。開催期間は4月10日から4月24日まで。

『GAB ME』は、男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが2021年よりプロデュースしているコスメラインだ。

上位入賞者には、『GAB ME』の公式PRモデルとして渋谷駅に掲出される広告への出演権が贈られる。さらに上位1名のライバーには、タナカガの公式YouTubeへの特別出演の機会も用意されている。そのほか、『GAB ME』および タナカガの公式SNSへの掲載、コスメセットやアパレルグッズのプレゼント、宣材写真撮影会への招待といったプライズが予定されている。

なお、グループアカウントの場合は認証契約時に登録されている1名のみが出演可能。Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど顔を出していない配信者は対象外となる。イベントの詳細は17LIVEアプリ内のイベントページで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）