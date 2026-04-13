有望株の活躍と主力投手の不振、再建を狙った補強が招いた最悪の連鎖レッドソックスが断行したラファエル・デバース内野手の放出劇が、球界に大きな衝撃を与えている。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は、昨夏に行われたこのトレードが、最悪のトレードになるかもしれないと言及。かつての看板選手を失った決断が、球団史に残る歴史的な失策であった可能性を指摘している。事の発端は2025年シーズン前、同