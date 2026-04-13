これからタイヤ交換を自分でする人も多いと思います。注意点ですが…ナットは対角線上で締めるようにしましょう。こうすることで均等に力が加わります。どれか一つのナットに偏って力がかかると、ナットが破損してしまったり、タイヤがぶれることにもつながるため注意が必要です。また、タイヤ交換後は５０キロから１００キロ走行を目安に再度点検が必要です。緩んでいることもあるので増し締めをしてください。そして、不具合を感