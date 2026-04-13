京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方がわからなくなって3週間。警察はきのう、山で靴を発見しました。警察はDNA鑑定をして男子児童が履いていた靴かどうか確認を進めています。【写真を見る】京都・南丹市小6男子不明山で見つかった「黒い靴」のDNA鑑定進める安達結希さん行方不明から3週間靴発見の付近を捜索京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の行方がわからなくなって3週間。学校では、きょうも警察官