京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方がわからなくなって3週間。警察はきのう、山で靴を発見しました。警察はDNA鑑定をして男子児童が履いていた靴かどうか確認を進めています。

【写真を見る】京都・南丹市小6男子不明 山で見つかった「黒い靴」のDNA鑑定進める 安達結希さん行方不明から3週間 靴発見の付近を捜索

京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の行方がわからなくなって3週間。

学校では、きょうも警察官らが見守るなか、児童らが登校しました。警察は、学校周辺をパトカーで巡回するなど人数を増やして通学路の見守りにあたっています。

安達さんは先月23日午前8時ごろ、父親が運転する車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。校内の防犯カメラにも安達さんの姿は写っていなかったということです。

先月29日に、学校から北西に3キロ離れた山の中で親族が安達さんの「通学用かばん」を発見。警察などはこれまで、かばんが見つかった山の中や市街地など広範囲で捜索にあたってきましたが、新たな手がかりは見つかっていませんでした。

そんななか…

記者

「午前11時30分前です。規制線の奥に入っていきます」

警察は4日前から小学校から南西におよそ6キロ離れた山を捜索していました。きのうはシャベルで地面を堀るなどして手がかりを探していましたが…

報告

「鑑識がテントの下で作業をしています。時折、ライトをあて、調べているようです」

警察はきのう午後、山中の道路周辺で黒色の靴を発見。捜査関係者によりますと、安達さんが履いていた靴なのかDNA鑑定をするなどして確認しています。

近くに住む人は…

靴が見つかった場所近くに住む人

「歩いている人は見たことないね。仕事に行く人とか、輸送で篠山に行くからまっすぐ行くと、そういうことで使う」

これまで捜索に3回参加した地元の消防団長は…

南丹市消防団 野中大樹 団長

「おおまかな場所はわかるんですけど、人通りは少ない場所としか言いようがない。たぶん防犯灯もないのではないか。（靴が）発見されたところが消防団員が捜索したか、してないかというのは定かではありません」

警察は、きょうもおよそ50人態勢で靴が見つかった場所の周辺を重点的に捜索しました。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110