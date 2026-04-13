高松東警察署 神奈川県の80代の男性から、現金1900万円をだまし取ったとして、台湾出身の販売業の男(23)が詐欺の疑いで逮捕されました。警察は組織的な犯行とみていて、男は「受け子役」だっとみて調べています。 警察によると、2025年11月28日ごろから12月5日ごろまでの間、男と共謀した氏名不詳者らが警察官などになりすまし、複数回にわたって神奈川県に住む80代の男性に電話をかけました。そして「犯罪捜査のため、自宅