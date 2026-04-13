会社に見切りをつけた社員は次々と職場を去っていく。残された側にはしわ寄せが来るばかりで、現場は回らなくなる一方だ。投稿を寄せた50代の男性（介護相談／年収350万円）は、現在のカオスな職場環境について明かす。なんと20人の職場で一気に5人も辞めてしまったというのだ。「挨拶なし。人手不足でイライラ。客評価悪い。無駄な会議。雑談ばかり。シニアばかり。30代いない」人が減って現場が回っていないのに、無駄な会議と雑