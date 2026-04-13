20人の職場で一気に5人が退職！「社長は気が向いたら仕事、下はイエスマン」ある男性の暴露と怒り

会社に見切りをつけた社員は次々と職場を去っていく。残された側にはしわ寄せが来るばかりで、現場は回らなくなる一方だ。

投稿を寄せた50代の男性（介護相談／年収350万円）は、現在のカオスな職場環境について明かす。なんと20人の職場で一気に5人も辞めてしまったというのだ。

「挨拶なし。人手不足でイライラ。客評価悪い。無駄な会議。雑談ばかり。シニアばかり。30代いない」

人が減って現場が回っていないのに、無駄な会議と雑談ばかりでは評価が落ちるのも当然だろう。（文：篠原みつき）

「高齢お客様のいのち削る支援になってます」

経営陣の様子もかなりキツいようだ。

「社長が杖ついて仕事気がむいたらやる。その下はイエスマン」

杖をついているのはいいとしても仕事しないのは問題だ。赤字続きにもかかわらず、行政からの各種支援制度などを頼りに食いつないでいる状態だという。

「辞めたい臨時雇用の人ばかり。高齢お客様のいのち削る支援になってます」

雑な支援になっているということだろうか。これではやる気を維持するだけで大変だ。

「春になると課長や係長が辞める」新人も教育が厳しすぎて辞める

一方で、中国地方の40代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収400万円）は、職場の深刻な人材流出を投稿で明かした。

「春になると会社の課長や係長が辞める。新人が入ってきても教育する人が厳しすぎて辞めてしまう」

中間管理職が定期的に逃げ出し、若手も定着しないとなると、残された社員の負担は計り知れない。現場から不満が出ていても、上層部は放置しているようだ。

「改善しないでそのままです。かなり問題があるのではないでしょうか。働いている人達も心配になります。会社の仕組みを変えなければ会社は成り立ちません」

女性は「働いている人達の声も、言っても通りません」とこぼし、「転職するべきか悩んでいます」と打ち明けた。悩むまでもなく、さっさと次を探したほうがよさそうだ。

※キャリコネニュースでは「この会社、色んな意味でやばい」と思った瞬間をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/E9FDHAR4