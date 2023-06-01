プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 アンデルレヒトとヘントの試合が、4月13日01:30にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、マリオ・ストロイケンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディ