JR西日本によりますと、きょう（12日）午後9時16分ごろ、岡山県美作市明見の三ツ星踏切付近で佐用発津山行の下りの快速列車のエンジンが車両の不具合により止まりました。 このため姫新線は12日終日、美作江見駅と津山駅の間で運転を取りやめるということです。乗客や乗員にけがはありません。（12日午後10時20分現在）