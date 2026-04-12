「日本最古の湯」と称される兵庫県神戸市北区の「有馬温泉」は、非常に長い歴史を持つ温泉地です。古くから「有馬の歴史」として語り継がれるその背景には、戦国時代の英雄・豊臣秀吉との深い縁があります。秀吉はたびたびこの地を訪れ、特に瑞宝寺の紅葉を「いくら見ても飽きない」と絶賛したという逸話が残っています。温泉地としての特徴は、独自の「泉質」に加え、今なお大切に受け継がれている「有馬の芸妓さん」の文化や、伝