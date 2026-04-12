【兵庫県】「日帰りでも楽しめる」近畿を代表する癒やしの地「有馬温泉」の魅力とは？
「日本最古の湯」と称される兵庫県神戸市北区の「有馬温泉」は、非常に長い歴史を持つ温泉地です。古くから「有馬の歴史」として語り継がれるその背景には、戦国時代の英雄・豊臣秀吉との深い縁があります。
秀吉はたびたびこの地を訪れ、特に瑞宝寺の紅葉を「いくら見ても飽きない」と絶賛したという逸話が残っています。
温泉地としての特徴は、独自の「泉質」に加え、今なお大切に受け継がれている「有馬の芸妓さん」の文化や、伝統的なお土産・民芸品の数々に見ることができます。
その歴史的な情緒と豊かな自然、そして良質な温泉を求めて、国内外から多くの観光客が訪れる、近畿を代表する癒やしの拠点となっています。
また、ロープウェーやケーブルカーで手軽にアクセスできる「六甲山」もすぐ近くにあり、山頂付近では「六甲高山植物園」や巨大なアスレチック施設などで1日中遊び尽くすことができます。
グルメやお土産も魅力たっぷりです。「三津森本舗」が製造する炭酸泉を利用した伝統の「炭酸煎餅」や、「くつろぎ家」で味わえる淡路島直送の新鮮な魚を使った釜飯などが人気です。
「太閤秀吉が愛した温泉地としても有名で、近年秀吉の湯殿跡も発見されており、京阪神の奥座敷として親しまれているからです」（60代女性／愛知県）」
「金の湯・銀の湯に入ってみたい」（50代男性／徳島県）」
「有馬温泉は、関東にいる人からすると超有名なところなので、褐色の温泉湯につかってみたいと思っています」（60代男性／千葉県）」
「昔から大好きな温泉。日帰りでも楽しめる」（40代女性／兵庫県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
秀吉はたびたびこの地を訪れ、特に瑞宝寺の紅葉を「いくら見ても飽きない」と絶賛したという逸話が残っています。
温泉地としての特徴は、独自の「泉質」に加え、今なお大切に受け継がれている「有馬の芸妓さん」の文化や、伝統的なお土産・民芸品の数々に見ることができます。
「有馬温泉」周辺には何がある？有馬温泉の街並みには、散策を楽しめるスポットやこだわりのグルメが凝縮されています。「見る・聞く・遊ぶ・作る」をテーマにした「有馬玩具博物館」は、世代を超えて楽しめる人気の観光スポットです。自然を満喫したいなら、秀吉ゆかりの「日暮の庭」として知られ、桜や紅葉の名所である「瑞宝寺公園」は見逃せません。
また、ロープウェーやケーブルカーで手軽にアクセスできる「六甲山」もすぐ近くにあり、山頂付近では「六甲高山植物園」や巨大なアスレチック施設などで1日中遊び尽くすことができます。
グルメやお土産も魅力たっぷりです。「三津森本舗」が製造する炭酸泉を利用した伝統の「炭酸煎餅」や、「くつろぎ家」で味わえる淡路島直送の新鮮な魚を使った釜飯などが人気です。
「褐色の温泉湯につかってみたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「太閤秀吉が愛した温泉地としても有名で、近年秀吉の湯殿跡も発見されており、京阪神の奥座敷として親しまれているからです」（60代女性／愛知県）」
「金の湯・銀の湯に入ってみたい」（50代男性／徳島県）」
「有馬温泉は、関東にいる人からすると超有名なところなので、褐色の温泉湯につかってみたいと思っています」（60代男性／千葉県）」
「昔から大好きな温泉。日帰りでも楽しめる」（40代女性／兵庫県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)