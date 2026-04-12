ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』第2部が4月11日夜9時より放送され、ウルフアロンがMMAファイター・矢地祐介、元大関・把瑠都、東京オリンピック柔道男子60kg級金メダリスト・髙藤直寿の3名を撃破し、第1部とあわせて“6人抜き”を達成した。 （関連：【画像あり】元大関、柔道メダリストら6人との連戦を戦い抜いたウルフアロン）