ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』第2部が4月11日夜9時より放送され、ウルフアロンがMMAファイター・矢地祐介、元大関・把瑠都、東京オリンピック柔道男子60kg級金メダリスト・髙藤直寿の3名を撃破し、第1部とあわせて“6人抜き”を達成した。

（関連：【画像あり】元大関、柔道メダリストら6人との連戦を戦い抜いたウルフアロン）

同企画は、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンに挑戦者が挑む形式で、4分一本勝負のルールで実施。「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となり、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止、双方が柔道着を着用するルールで行われた。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。

第2部のMCは千原ジュニアが務め、アシスタントMCとして元NHKアナウンサーの中川安奈が就任。実況は清野茂樹アナウンサー、解説には新日本プロレスの棚橋弘至や永田裕志、柔道家の泉浩が登場した。ゲストには金メダリストの角田夏実をはじめ、関根勤、勝俣州和、岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥らが集結した。

第2部の最初の対戦相手として登場したのは、MMAファイター・矢地祐介。中学の先輩後輩という関係の両者だが、試合前に矢地が「これじゃただの柔道じゃねーか」とルール変更を要求。ウルフも「プロレス技も見せたい」と応じ、以降の試合は“締め技・関節技（腕まで）あり”のルールに変更される異例の展開となった。試合では矢地が引き込みで主導権を握ろうとするも、ウルフが寝技をかけ、開始49秒で3カウントを奪取。ウルフは「引き込んでくることを想定してカバーを狙いにいった」とコメントし、矢地は「万力みたいな力で動けなかった」「頼もしい後輩」とウルフを称えた。

続いて登場したのは、身長197cm・体重200kgの元大関・把瑠都。開始直後から激しいぶつかり合いとなったが、ウルフは距離を保ちながら冷静に対応し、開始43秒で得意の大内刈りを決めて一本勝ち。試合後にウルフは「最初めちゃくちゃ怖かった。壁が迫ってくるような感覚だった」と振り返り、把瑠都も「速さが違う」と脱帽した。

ラストを飾ったのは、東京オリンピック柔道男子60kg級金メダリスト・髙藤直寿。東海大学の先輩後輩であり、金メダリスト同士の“頂上決戦”が実現した。髙藤は本試合を“引退試合”と位置付け、「しっかりと一本とって、これを最後に引退したい」と覚悟を語った。試合では両者が高度な組み手争いと駆け引きを展開し、2分34秒の激闘の末、ウルフが体格差を活かした大外刈りで一本を奪い勝利を収めた。

試合後、ウルフは「先輩の最後の試合をこういう形でできて後輩冥利に尽きます」と語り、髙藤も「アロンのおかげでこんな素敵な場所で試合ができて楽しかった。本当に感謝しかない」「最後に大外刈りを受けれてよかったです」とコメントした。

6人との連戦を戦い抜いたウルフは「緊張感がすごかった。無事に終わって達成感がある」と総括。“最も強かった相手”について問われると、「栗谷さんじゃないことは確かなんですけど（笑）」と語り、会場の笑いを誘った。

『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』はABEMAにて無料配信中。あわせて、『30時間限界突破フェス』では番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」も実施されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）