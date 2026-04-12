【モデルプレス＝2026/04/12】女優・モデルの杏が4月12日、都内で開催されたエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）同時刊行記念のトーク＆フォトセッションに出席。今後の生活について語った。【写真】39歳女優、美スタイル際立つパンツコーデ◆杏、二拠点生活のきっかけは？杏は現在、パリと東京の二拠点生活を送っている。『杏のパリ細うで繁盛記』は、リアルタイムな二拠点生活