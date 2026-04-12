女優でモデルの杏（３９）が１２日、都内で行われた９年ぶりのエッセイ本「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）、「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）同時刊行記念イベントに登場した。杏といえば、２０２２年にフランス・パリに移住。エッセイには、２拠点生活や、パリ暮らしのきっかけとなった子連れ旅がつづられている。杏は「ここ最近の４年ぐらいが、たっぷり詰まった思い出の一冊」とにっこり。「見本のような形