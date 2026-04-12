4月11日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」の全日程が終了。U17女子日本代表（FIBAガールズランキング9位）は、10日に行われた最終戦を含め3戦全勝を飾り、見事に優勝を果たした。 初戦で、イタリア代表（同7位）を62－51で勝利すると、続く第2戦でもドイツ（同12位）に81－61と圧勝し迎えたセルビア代表（同8位）戦。試合序盤から互いに点を取り合