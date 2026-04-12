U17女子日本代表がドイツ遠征で全勝優勝…竹内みやの25得点でセルビアを下す

4月11日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」の全日程が終了。U17女子日本代表（FIBAガールズランキング9位）は、10日に行われた最終戦を含め3戦全勝を飾り、見事に優勝を果たした。

初戦で、イタリア代表（同7位）を62－51で勝利すると、続く第2戦でもドイツ（同12位）に81－61と圧勝し迎えたセルビア代表（同8位）戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となる中、第2クォーター終盤に上回り28－22で試合を折り返した。

後半に入っても拮抗した展開が続く中、第3クォーターでは今井優蕾のミドルジャンパーをきっかけにして10－0のランを炸裂させリードを広げると、そのまま押し切り66－54で勝利した。竹内みやが両チーム最多の25得点に加えて5リバウンド6アシストをマークした。

3戦全勝となった日本代表の最終順位は1位。試合結果と順位は以下の通り。

■試合結果



4月8日 第1戦 日本 62－51 イタリア



4月9日 第2戦 日本 81－61 ドイツ



4月10日 第3戦 日本 66－54 セルビア

■最終順位



1位 日本



2位 セルビア



3位 イタリア



4位 ドイツ

【動画】U17女子日本代表vsセルビア代表フルゲーム映像