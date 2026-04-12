◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4月12日、東京ドーム）巨人のセカンド、門脇誠選手の頭脳プレーに解説の赤星憲広さんが称賛の言葉を送りました。初回、1アウト1塁の場面で、3番の古賀優大選手が打ったボールがフラフラーっとセカンドとライトの中間に上がっていきます。ランナーとしては判断が難しい打球。1塁から5mほどの距離まで歩を進めていたサンタナ選手ですが、門脇選手が捕球するぞ、とばかりに体勢を変えるのを見