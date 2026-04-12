◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（4月12日、東京ドーム）

巨人のセカンド、門脇誠選手の頭脳プレーに解説の赤星憲広さんが称賛の言葉を送りました。初回、1アウト1塁の場面で、3番の古賀優大選手が打ったボールがフラフラーっとセカンドとライトの中間に上がっていきます。ランナーとしては判断が難しい打球。1塁から5mほどの距離まで歩を進めていたサンタナ選手ですが、門脇選手が捕球するぞ、とばかりに体勢を変えるのを見ると、1塁に戻って行きました。

しかし、打球はポトリと落ち、ライトの中山礼都選手がつかんで、セカンドに送球。サンタナ選手は2塁に向かっていましたが、時すでに遅し、アウトとなりました。

赤星さんは「門脇選手が（捕球体勢のために）向いた瞬間に戻りましたもんね。素晴らしいプレー」と称賛。同じく解説を務める吉井さんから打球判断の難しさを問われると「僕はボールを見ていました。野手を見てしまうと迷ってしまうので、そういう判断を誤りがちな人は野手の動きに目が行ってしまっているんだと思います」と経験を交えて話しました。