リーグHジークスター東京がプレーオフ進出決定ハンドボール・リーグHのジークスター東京は11日、東京・墨田区総合体育館（ひがしんアリーナ）でアースフレンズBM東京・神奈川と対戦し34-28で勝利。プレーオフ進出を決めた。副キャプテンの部井久アダム勇樹は「最低限の通過点。それ以上ない」と冷静に語った。前半途中から出場すると、相手に横から掴まれながらも、倒れ込みざまに気迫のシュート。7メートルスローを奪い得点に