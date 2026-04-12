◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）東京Ｖが敵地で浦和と対戦する。１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から埼玉スタジアムでは１―１、０―２で勝利がなく、それ以前も３戦３敗。同地での初勝利と、０２年第２ステージ以来の敵地での浦和戦勝利を目指す。前半戦の９試合を終えて、５勝（ＰＫ戦での２勝含む）４敗の５位に位置するが、前節は千葉に２―３で敗戦。上位に食らい