那須川天心が一夜明け会見ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が11日、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦から一夜明け、都内の所属ジムで会見した。前夜は両国国技館で9回終了TKO勝ち。完全復活を遂げ、リング上では涙を浮かべていた。試合は序盤から那須川のペース。1回に左ボディーでぐらつかせ、2回も重い左が顔面を捉えた。確実にダメージを蓄積