【モデルプレス＝2026/04/12】女優の川栄李奈が4月11日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳2児のママ女優「スタイル抜群」ほっそり美脚のぞくミニ丈私服◆川栄李奈、ミニ丈ボトムスから美脚輝く川栄は「マネージャーさんとお出かけした日。美味しいもの食べてたくさん歩いて、健康です」とつづり、お出かけした際の写真を複数枚投稿。ピンク色のストライプシャツにブラウンのロングレザージ