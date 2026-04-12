川栄李奈、ミニ丈×ロングブーツで美脚輝く「レザーコーデがお似合い」「足元に目がいく」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/12】女優の川栄李奈が4月11日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳2児のママ女優「スタイル抜群」ほっそり美脚のぞくミニ丈私服
川栄は「マネージャーさんとお出かけした日。美味しいもの食べてたくさん歩いて、健康です」とつづり、お出かけした際の写真を複数枚投稿。ピンク色のストライプシャツにブラウンのロングレザージャケット、ジャケットに隠れる長さのミニ丈ボトムスにロングブーツと春らしいコーディネートを披露している。レザージャケットからは引き締まった美しい脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「春っぽくて好き」「スタイル抜群」「シルエット可愛い」「レザーコーデがお似合い」「足元に目がいく」「おでかけ楽しそう」「コーディネート真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳2児のママ女優「スタイル抜群」ほっそり美脚のぞくミニ丈私服
◆川栄李奈、ミニ丈ボトムスから美脚輝く
川栄は「マネージャーさんとお出かけした日。美味しいもの食べてたくさん歩いて、健康です」とつづり、お出かけした際の写真を複数枚投稿。ピンク色のストライプシャツにブラウンのロングレザージャケット、ジャケットに隠れる長さのミニ丈ボトムスにロングブーツと春らしいコーディネートを披露している。レザージャケットからは引き締まった美しい脚のラインがスラリと伸びている。
◆川栄李奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「春っぽくて好き」「スタイル抜群」「シルエット可愛い」「レザーコーデがお似合い」「足元に目がいく」「おでかけ楽しそう」「コーディネート真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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