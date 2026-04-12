タレントの田中律子（54）が12日までに自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の誕生日祝いを行ったことを明かした。「恒例となりました、鎧塚シェフのご自宅にて今回は遅ればせながら薬丸さんのお誕生日お祝い」と書き出すと、自身と2月に還暦を迎えた薬丸、15年に他界した妻で女優の川島なお美さんの遺影を手にしたパティシエの鎧塚俊彦氏、フードジャーナリストの里井真由美氏の4ショットをアップ。私