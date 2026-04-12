タレントの田中律子（54）が12日までに自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の誕生日祝いを行ったことを明かした。

「恒例となりました、鎧塚シェフのご自宅にて 今回は遅ればせながら薬丸さんのお誕生日お祝い」と書き出すと、自身と2月に還暦を迎えた薬丸、15年に他界した妻で女優の川島なお美さんの遺影を手にしたパティシエの鎧塚俊彦氏、フードジャーナリストの里井真由美氏の4ショットをアップ。

私と里井さんは料理担当、シェフはお酒担当、薬丸さんはシャトーブリアンを持ってきてくれて、みんなでワイワイ お家にお邪魔すると、なお美さんにお線香と手を合わせ、写真もいつもご一緒です」とつづった。

「今年のシェフのエイプリルフールも最高でした 『熟年隊』結成シブガキも、年を重ねて熟しました コンサートはやりませんが、この4人で不定期ですがこうして集まって飲んで食べておしゃべりして、みんなで老年隊になっても続けていきたいです」と紹介。

ハッシュタグでは「鎧塚シェフ」「薬丸会」「不定期開催」「homeparty」と添えた。

田中の投稿に、フォロワーからは「わぁ〜！絶対楽しいに決まってる！笑 りっちゃんはもちろん、周りの人も素敵な人が多くてええなぁ」「素敵ですね」「二美女」「りっちゃん かわいい」といった反響が寄せられている。