前日の試合は5四死球3失点で降板米大リーグ・アストロズは11日（日本時間12日）、今井達也投手が右腕の疲労と発表した。今後は検査のため、本拠地ヒューストンに戻るとした。チームは現在シアトルへ遠征中。今井は10日（同11日）の敵地マリナーズ戦で先発したが、初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板した。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は11日（同12日）、今井の負傷について、「タツヤ・イマイ