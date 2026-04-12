4月11日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。阪神競馬場で行われる牝馬クラシック初戦・桜花賞の予想を公開した。動画では本命馬に無敗のリリージョワを指名。「ギリギリまでスターアニスが本命だったのですが、展開予想をしていくうちにリリージョワの印が上がって行きました」とコメント。「逃げ馬