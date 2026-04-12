4月11日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。阪神競馬場で行われる牝馬クラシック初戦・桜花賞の予想を公開した。

動画では本命馬に無敗のリリージョワを指名。「ギリギリまでスターアニスが本命だったのですが、展開予想をしていくうちにリリージョワの印が上がって行きました」とコメント。「逃げ馬には厳しいコースですが、今回は逃げないと予想しています」と展開面からも評価した。

さらに、「過去の三戦を見ると、スピードがありすぎて逃げになっている印象で、控える競馬も出来ると思っています」と振り返り、脚質についても言及した。また、対抗には2歳女王スターアニスを指名。完成度の高さを理由にナンバーワン評価とした。

今回も“1万円企画”として、3連複・3連単で買い目を構成。動画を見た視聴者からは「春に咲き誇る、呪いの花吹雪」、「頑張れ粗品師匠」、「ルメが1400mで距離はギリギリ言うてるからなぁ…」、「桜は散りましたが馬券も散りますね！」といったコメントが寄せられ、盛り上がりを見せている。