京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナルバスケットボール女子Wリーグのプレーオフ・ファイナル第3戦が11日、京王アリーナTOKYOで行われ、レギュラーシーズン2位のデンソーが同1位のトヨタ自動車に69-59で勝利した。2勝1敗とし、悲願の初優勝に王手。キャプテンの赤穂ひまわりを大怪我で欠く中、デンソー一筋18年目の高田真希を中心としたチーム力で緊迫した試合を勝ち切った。身を削る攻防が続くが、スコアは