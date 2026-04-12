マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地時間10日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で第2日が行われた。ロバート・マッキンタイア（英国）は通算7オーバーで予選落ち。初日に中指を立てるなどのマナー違反を犯し、大会側から叱責されたと報じられた29歳はラウンド後に自身のインスタグラムに1枚の画像を投稿。内容が波紋を広げている。英公共放送「BBC」は「ノーム（小人の妖