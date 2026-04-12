エールディヴィジ第30節が11日に行われ、アヤックスはアウェイでヘラクレスと対戦した。板倉滉がボランチとして先発出場し、冨安健洋がベンチスタートとなった試合は、16分にアヤックスが先制する。板倉が自陣で相手のパスミスを回収すると、このプレーが起点となり、ジョルシー・モキオがDFラインの背後へ浮き球のパス。抜け出したミカ・マルセル・ゴッツがヘラクレスのGKレムコ・パスフェールが飛び出したところを見逃さずに