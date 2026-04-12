板倉滉が先発のアヤックス、3得点＆無失点でヘラクレスに快勝！…冨安健洋はDOGSOで退場
エールディヴィジ第30節が11日に行われ、アヤックスはアウェイでヘラクレスと対戦した。
板倉滉がボランチとして先発出場し、冨安健洋がベンチスタートとなった試合は、16分にアヤックスが先制する。板倉が自陣で相手のパスミスを回収すると、このプレーが起点となり、ジョルシー・モキオがDFラインの背後へ浮き球のパス。抜け出したミカ・マルセル・ゴッツがヘラクレスのGKレムコ・パスフェールが飛び出したところを見逃さずにループシュートを沈めた。
そして直後の17分、アヤックスの主将であるステフェン・ベルハイスが、ボウト・ベグホルストとのワンツーから左足でゴールネットを揺らし、リードを2点とした。試合はアヤックスの2点リードで折り返した。
後半が始まってすぐの47分、ベグホルストの落としからオスカー・グルークがスルーパスを通すと、抜け出したベルハイスが左足でゴール左に流し込み、アヤックスが加点した。
主導権をアヤックスが握り続けて迎えた66分、板倉滉に代わって冨安健洋が途中出場。板倉と同じくボランチに入る。ところが79分、その冨安がファウルをしてしまう。当初はイエローカードが提示されたが、オンフィールドレビューの末に決定的な得点機会の阻止（DOGSO）として判定が覆り、レッドカードを提示されて退場となった。
数的不利に陥ったアヤックスはヘラクレスに攻め込まれるものの、このまま試合終了。アヤックスは冨安の退場こそあったものの、3−0でヘラクレスに勝利した。
次節、ヘラクレスは26日にホームでフォレンダムと、アヤックスは25日にアウェイでNACブレダとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ヘラクレス 0−3 アヤックス
【得点者】
0−1 16分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）
0−2 17分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
0−3 47分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
板倉滉がボランチとして先発出場し、冨安健洋がベンチスタートとなった試合は、16分にアヤックスが先制する。板倉が自陣で相手のパスミスを回収すると、このプレーが起点となり、ジョルシー・モキオがDFラインの背後へ浮き球のパス。抜け出したミカ・マルセル・ゴッツがヘラクレスのGKレムコ・パスフェールが飛び出したところを見逃さずにループシュートを沈めた。
後半が始まってすぐの47分、ベグホルストの落としからオスカー・グルークがスルーパスを通すと、抜け出したベルハイスが左足でゴール左に流し込み、アヤックスが加点した。
主導権をアヤックスが握り続けて迎えた66分、板倉滉に代わって冨安健洋が途中出場。板倉と同じくボランチに入る。ところが79分、その冨安がファウルをしてしまう。当初はイエローカードが提示されたが、オンフィールドレビューの末に決定的な得点機会の阻止（DOGSO）として判定が覆り、レッドカードを提示されて退場となった。
数的不利に陥ったアヤックスはヘラクレスに攻め込まれるものの、このまま試合終了。アヤックスは冨安の退場こそあったものの、3−0でヘラクレスに勝利した。
次節、ヘラクレスは26日にホームでフォレンダムと、アヤックスは25日にアウェイでNACブレダとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ヘラクレス 0−3 アヤックス
【得点者】
0−1 16分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）
0−2 17分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
0−3 47分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）
【動画】板倉滉が先発! ヘラクレスvsアヤックス
先制点はアヤックス‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日
キーパーの位置を確認した #ホッツ が浮かせ
ゴールネットにボールを届ける🥅
🇳🇱 エールディヴィジ第30節
⚔️ ヘラクレス v アヤックス
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アヤックスに早くも追加点⚽️⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日
オランダ代表FWヴェホーストの
お手本のようなポストプレーから
受けた #ベルフハイス がゴールに突き刺す🎯
🇳🇱 エールディヴィジ第30節
⚔️ ヘラクレス v アヤックス
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後半開始直後🕐— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日
ヴェホースト➡️グローフと繋ぎ
抜け出した #ベルフハイス が本日2ゴール目✌️
頼れるベテランが存在感を見せる👏
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⚔️ ヘラクレス v アヤックス
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板倉🗣️「トミ、ボランチ？」— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日
アヤックスは #板倉滉 に代わって#冨安健洋 をピッチに送り出す🇯🇵
交代時には言葉を交わす姿も☺️
🇳🇱 エールディヴィジ第30節
⚔️ ヘラクレス v アヤックス
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