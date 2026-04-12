板倉滉が先発のアヤックス、3得点＆無失点でヘラクレスに快勝！…冨安健洋はDOGSOで退場

エールディヴィジ第30節が11日に行われ、アヤックスはアウェイでヘラクレスと対戦した。板倉滉がボランチとして先発出場し、冨安健洋がベンチスタートとなった試合は、16分にアヤックスが先制する。板倉が自陣で相手のパスミスを回収すると、このプレーが起点となり、ジョルシー・モキオがDFラインの背後へ浮き球のパス。抜け出したミカ・マルセル・ゴッツがヘラクレスのGKレムコ・パスフェールが飛び出したところを見逃さずにループシュートを沈めた。

【動画】板倉滉が先発! ヘラクレスvsアヤックス

先制点はアヤックス‼️



キーパーの位置を確認した #ホッツ が浮かせ

ゴールネットにボールを届ける🥅



🇳🇱 エールディヴィジ第30節

⚔️ ヘラクレス v アヤックス

🔗 https://t.co/mwfNQLWHN1 pic.twitter.com/M1AkHvLIYQ — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日

アヤックスに早くも追加点⚽️⚽️



オランダ代表FWヴェホーストの

お手本のようなポストプレーから

受けた #ベルフハイス がゴールに突き刺す🎯



🇳🇱 エールディヴィジ第30節

⚔️ ヘラクレス v アヤックス

🔗 https://t.co/mwfNQLWHN1 pic.twitter.com/Z03LFBZVNK — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日

後半開始直後🕐



ヴェホースト➡️グローフと繋ぎ

抜け出した #ベルフハイス が本日2ゴール目✌️



頼れるベテランが存在感を見せる👏



🇳🇱 エールディヴィジ第30節

⚔️ ヘラクレス v アヤックス

🔗 https://t.co/mwfNQLWHN1 pic.twitter.com/meR5Lg5par — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日

板倉🗣️「トミ、ボランチ？」



アヤックスは #板倉滉 に代わって#冨安健洋 をピッチに送り出す🇯🇵



交代時には言葉を交わす姿も☺️



🇳🇱 エールディヴィジ第30節

⚔️ ヘラクレス v アヤックス

🔗 https://t.co/mwfNQLWHN1 pic.twitter.com/ebak0DCtVy — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月11日

そして直後の17分、アヤックスの主将であるステフェン・ベルハイスが、ボウト・ベグホルストとのワンツーから左足でゴールネットを揺らし、リードを2点とした。試合はアヤックスの2点リードで折り返した。後半が始まってすぐの47分、ベグホルストの落としからオスカー・グルークがスルーパスを通すと、抜け出したベルハイスが左足でゴール左に流し込み、アヤックスが加点した。主導権をアヤックスが握り続けて迎えた66分、板倉滉に代わって冨安健洋が途中出場。板倉と同じくボランチに入る。ところが79分、その冨安がファウルをしてしまう。当初はイエローカードが提示されたが、オンフィールドレビューの末に決定的な得点機会の阻止（DOGSO）として判定が覆り、レッドカードを提示されて退場となった。数的不利に陥ったアヤックスはヘラクレスに攻め込まれるものの、このまま試合終了。アヤックスは冨安の退場こそあったものの、3−0でヘラクレスに勝利した。次節、ヘラクレスは26日にホームでフォレンダムと、アヤックスは25日にアウェイでNACブレダとそれぞれ対戦する。【スコア】ヘラクレス 0−3 アヤックス【得点者】0−1 16分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）0−2 17分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）0−3 47分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）