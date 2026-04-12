26年のクラシック開幕戦「第86回桜花賞」はチューリップ賞3着から参戦するアランカールに◎だ。今季初戦の前走は前半3F通過が36秒0のスローペース。道中は15頭立ての11番手を進み、初コンビを組んだ武豊が流れに乗せた。直線は大外から追い込んだものの、勝ち馬にわずか0秒1差届かず3着。1番人気に応えることはできなかったが、展開面を考慮すれば悲観する内容だった。前走後は短期放牧に出され、心身ともにリフレッシュ。1