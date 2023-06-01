プレミアリーグ第32節が11日に行われ、リヴァプールとフルアムが対戦した。リヴァプールは前節でブライトンに敗れ、FAカップのマンチェスター・シティ戦、チャンピオンズリーグ（CL）のパリ・サンジェルマン（PSG）戦と公式戦3連敗という苦しい時期が続いている。来季のCL出場権のためにも、ここで勝って嫌な流れを断ち切りたいところだった。なお、遠藤航は負傷によりメンバー外となった。対するフルアムは、前節終了時点で