リヴァプール、サラー＆ングモハの両WGが躍動！　フルアムに勝利し、公式戦の連敗を「3」で止める

💥💥💥17歳、衝撃の一発💥💥💥 リヴァプールの先制弾は #エングモーア のスーパーゴール😳 レッズの未来を担う若武者が 先制点をもたらす‼️ 🏆 プレミアリーグ第32節 ⚔️ リヴァプール v フラム 📺 https://t.co/bwUYEp1QNa pic.twitter.com/6rPqQDM9XN

若武者エングモーアのゴールに続いたのは

リヴァプールで伝説を築き上げてきた#サラー の一撃💥



両ウインガーの得点で

リードを2点に広げる🔴



🏆 プレミアリーグ第32節

⚔️ リヴァプール v フラム

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