【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1−1（PK：5−4）清水エスパルス（4月11日／エディオンピースウイング広島）【映像】「判別困難」なシーン（横角度あり）Jリーグのゴールをめぐる判定が物議を醸している。サンフレッチェ広島のFWジャーメイン良のシュートを清水エスパルスのGK梅田透吾が弾き出し、VARでもノーゴール判定となったものの、「ゴールラインを割っているのでは？」とファンの間で議論が生まれた。