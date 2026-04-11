大相撲の春巡業が１１日、神奈川・藤沢市の秋葉台文化体育館で開催された。大関に復帰した霧島（音羽山）が今巡業で初めて相撲を取る稽古を行い、先場所で新入幕の２３歳・藤凌駕（藤島）を「活躍している関取とやってみようと」と指名。上手投げや下手投げで鮮やかに転がすなど、１３番取って１０勝３敗だった。約２年ぶりの大関返り咲きで、「大関霧島」のアナウンスで土俵に上がると、ひときわ大きな歓声上がった。支度部屋