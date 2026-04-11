オンラインのビンテージ時計店、テイア・コレクティブが扱っている腕時計/Teia Collective（CNN）エバン・フライさん（22）が生まれた2003年、多くの人はノキア1100やソニー・エリクソンT610などの携帯電話を持ち歩いていた。携帯の液晶画面に時刻が表示されるようになってから当時既に10年近くが経ち、従来の腕時計が取って代わられるのではとの不安も広がっていた。05年のある新聞記事にはこう記されている。「多くの若者は腕時