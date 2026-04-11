オンラインのビンテージ時計店、テイア・コレクティブが扱っている腕時計/Teia Collective

（CNN）エバン・フライさん（22）が生まれた2003年、多くの人はノキア1100やソニー・エリクソンT610などの携帯電話を持ち歩いていた。携帯の液晶画面に時刻が表示されるようになってから当時既に10年近くが経ち、従来の腕時計が取って代わられるのではとの不安も広がっていた。05年のある新聞記事にはこう記されている。「多くの若者は腕時計を日時計のように時代遅れとみなしている」「彼らにとって携帯電話こそ新しい腕時計なのだ」

フライさんにとって時間は、iPhone（アイフォーン）やノートパソコン、浴室のLEDミラーに至るまで、あらゆる場所で確認できるものだった。だからこそ、フライさんが１本あたりの平均が1000〜2000ドル（約16万〜32万円）の腕時計を35本以上も所有しているのは、実に興味深い。今のところ最もお気に入りの腕時計は、約3500ドルで購入したタグ・ホイヤーの「カレラ」。銀色のリンクブレスレットに深いマゼンタ色のベゼルを備えた1本だ。いつかはH.モーザーの時計を身に着けたいと夢見ているが、中には約5万ドルするモデルもある。フライさんは既に、ベンタブラックの文字盤にインデックスのないお気に入りのモデルを店頭で試着しており、「もう最高だ」と語る。

Z世代の時計愛好家は増えており、フライさんもその一人だ。中古高級腕時計販売のベゼルによると、30歳未満の顧客は取引全体の3分の1を占める。同社のクエイド・ウォーカー最高経営責任者（CEO）は、老舗ブランドはこれまで若年層を過小評価してきたと指摘し、「時計業界はようやく若い世代に本格的に目を向け始めたところだ」と述べた。Z世代は、平均すると１回の時計購入に最も高額を支出する層だという。

スイスの老舗高級時計メーカー、ロンジンでも特に古い時計の修理やオーバーホールを求める若い顧客が増えている。英ロンドン旗艦店のアシスタントマネジャー、チアゴ・アブランテスさんによると、修理目的で来店する客の約半分が30歳未満だった。「父親から贈り物として時計を受け取る人が多い」そうだ。

だが、フライさんほど腕時計に情熱を注ぐ若者は、同世代の中ではまだ「少数派」だという。フライさんは米ユタ州の自宅から、最新のお気に入りや新作について語るユーチューブ動画を配信し、1960〜70年代の腕時計や、前世紀に作られたゼニスの懐中時計などのビンテージコレクションの紹介も行っている。これらの関心の背景には、文化史への好奇心があるとフライさんは言う。「腕時計は人生を共にしてきた存在だった。必要不可欠なものだったから、毎日使われていた。多くをくぐり抜けてきた品を手にし、所有することには、強く心を引かれるものがあり、どこか神聖ささえ感じられる」

こうしたノスタルジックな感覚は、デザインの好みにも表れているようだ。高級時計再販サイトのクロノ24が2025年に収集したデータによると、Z世代は他のどの年代よりもクラシックなドレスウォッチを多く購入している。金や銀のシンプルな文字盤、しばしば革ベルトを備えたスリムでフォーマルなデザインの時計（カルティエのタンク・ルイ・カルティエ、バシュロン・コンスタンタンのパトリモニー、セイコーのビンテージ時計など）は、14〜28歳による購入数が18年以降で44％増えた。

オンラインのビンテージ時計店、テイア・コレクティブを運営するダヒン・リーさんによると、インスタグラムのフォロワー1万人のうち45％超がZ世代だ。「彼らは極めてデジタル化された環境で育った。それだけに、手で触れられる実体ある物への欲求がかえって強まったように思える」。リーさんは、骨董（こっとう）市やイーベイ、日本の販売業者との関係を通じて集めたコレクションをロンドンのビンテージマーケットで月1回販売し、価格帯は60〜460ドルと手ごろだ。10代の若者が「祖母が着けていたものとそっくり」と言って、商品を選ぶことも多いという。

腕時計を性別で分ける？ もはや不要

リーさんの顧客は、性別を問わず小ぶりな女性用の腕時計に「夢中」だ。フライさんもそれらを複数所有している。ティモシー・シャラメが24年に映画「デューン 砂の惑星PART2」のプレミアイベントでカルティエのパンテールを身に着けるまで、「小さくてフェミニンな時計を着ける勇気がなかった」という。「彼と自分は体格がとても似ているので、最初のきっかけになった」

アブランテスさんも、時計の世界では有名人の影響力が非常に大きいと指摘。特に自分の好みを模索している若い世代にとっては、流行に逆らい、独立系ブランドに目を向け、既成概念を打ち破るきっかけになるからだ。アカデミー賞の授賞式後には、ハドソン・ウィリアムズ、マイケル・B・ジョーダン、シャブージー、ペドロ・パスカルといった著名人たちが、小ぶりでフェミニンな時計を身に着けていたことから、レッドカーペットの写真を手に、似たような時計を探してロンジンに来店する客もいた。

リーさんによると、顧客はブランドの格よりもデザインを重視する傾向がさらに強く、時には機能性すら二の次になる。「中にはブレスレットが欲しいという理由で、動かなくても気にしない顧客もいる。そこがいかにもZ世代らしい」。重視されるのは、しばしば「見た目」そのものだという。

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原文タイトル：Gen Z’s love for retro watches has little to do with keeping time（抄訳）